在許多上海企業即將復工的政策下，大陸上海市的疫情仍持續擴大。據大陸衛健委17日通報，16日大陸新增本土確診26016例，其中上海24820例，佔了95%。

大陸衛健委官網17日通報，4月16日0—24時，大陸全國新增本土確診病例3504例，排名最前的為上海3238例，吉林167例，黑龍江32例，廣東29例等。新增本土無症狀感染者22512例，病例最多的為上海21582例，吉林525例，江蘇85例，安徽58例等。總計17日新增本土26016例新冠病例，其中仍以上海最多，有24820例，佔95%。

上海疫情也影響周邊的江蘇省各市縣的防疫情勢，距上海僅一小時車程的蘇州市15日新增本土無症狀感染者47例，16日0時至15時再添本土感染者13例。該市已決定自16日零時起，在6個市區板塊進一步升級疫情防控措施—市民非必要不流動；取消各類公眾聚集性活動和堂食；凡可以居家辦公的一律居家辦公；所有居民小區、城中村、集宿區、產業園區實行封閉式管理。新措施對台商聚集的多種產業構成衝擊。

廣東省疫情有趨緩情況，廣州自4月8日起本輪本土感染者已增至188例，廣州明天（18日）起，廣州全市高三年級（白雲區除外）有序恢復線下教學。中小學、幼兒園暫緩返校。高等院校仍實施封閉管理，學生非必要不離校。

上個月疫情最嚴重的吉林省已基本穩住疫情，吉林官方16日表示，吉林省疫情防控已進入鞏固成果、動態清零、逐步恢復生產生活秩序的新階段。吉林省14日宣佈，該省各市州均實現社會面清零。