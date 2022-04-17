涂善存、林意箴戲裡戲外都「一拍即合」。（陳俊吉攝；涂善存服裝：rag ＆ bone提供）

涂善存、林意箴戲裡戲外都「一拍即合」。（陳俊吉攝；涂善存服裝：rag ＆ bone提供）

涂善存被公認是體貼大暖男。（陳俊吉攝；涂善存服裝：rag ＆ bone提供）

林意箴很感謝涂善存拍戲時給她的幫助。（陳俊吉攝）

私下穿衣風格隨性的林意箴難得走氣質路線。（陳俊吉攝）

涂善存等人主演的衛視中文台《我和我的鋼四壁》即將進入結局倒數，他與劇中配對的林意箴去年底曾被拍過「暗夜摟緊」傳緋聞，兩人日前一起受訪時還原當時真實情景，涂善存定位兩人關係：「劉放與楚君（兩人戲裡角色）是心靈上的交流，善存與意箴也是！」林意箴也說：「他當朋友會非常吸引我，在一起可能沒辦法！因為他人太暖、對所有人都太好了！」

該劇雖然有40集，但兩人的對手戲其實是集中在10天內密集拍攝完畢；涂善存說，當天其實是導演邀約聚會，「她剛被折磨完10天，扛了很大的壓力，覺得自己有很多地方在拍戲當下來不及解決，總認為自己哪裡做得不夠好、覺得很可惜，她當天有很多心事，導演跟她聊完她還是這樣想，所以導演就指定我陪她回家、回去路上繼續聊。」

林意箴解釋，「善存都叫我林老師，戲稱我前輩，但我扛不住老師這稱號，因為拍戲現場是他幫我比較多，我整個人在狀況外。回去路上我一直跟他說對不起，說我其實是有東西可以給你的，但我好累做不出來了，希望不要影響你！很對不起，我真的盡力了！」涂善存說他就是希望她不要這麼糾結，所以才抱抱她然後說「沒關係，我們以後會在更好的地方遇見」，拍戲時林意箴給他很多幫助，所以現實生活中自己也要支持她。

涂善存在朋友圈、劇組都是出了名的暖男，備受他安慰鼓勵還傳出烏龍緋聞的林意箴卻直言要跟他在一起可能沒辦法，「沒辦法的原因是太多人都受他照顧了，我可能會吃醋。他對每一個工作人員都非常好，都想到別人、會問候大家，面面俱到；如果是男朋友，那我跟別人差別在哪？假如他不是長這樣還覺得沒關係，偏偏長得又帥、又有親和力，是滿好親近、沒有距離感的男生，這樣就不行！」

涂善存坦言過去確實被另一半抱怨過對所有人都太好，包括《鋼四壁》的邱宇辰、管麟和宋偉恩也是，「我會先幫別人處理他的問題，覺得自己的問題一定有時間處理，我希望我的另一半也跟我做一樣的事，所以很有可能當另一半有問題、需要我時，我會無法馬上處理，我希望對方能理解，或是跟我一樣都是這樣的人。我可能很適合跟另一半一起去非洲當國際志工吧」。聽得林意箴下註解：「他的出發點就是要幫助他人！他真的很善良，如果是以這出發點，就可以當男友啦，因為善良真的很重要。」他則笑回：「因為我叫善存啊！」

傳烏龍緋聞後兩人都說完全沒有困擾也沒有因此覺得尷尬，只有出席殺青酒時被笑爆，《鋼四壁》其他3人還笑翻、拱他們要第一組上去唱歌。林意箴說：「當時善存打給我說妳還好吧，我說還好啊沒事啊，他也說還好，我們兩人也不知道要還好什麼。」

其實兩人當初完全沒有為了配對而刻意培養感情，林意箴說：「我們一拍即合，因為善存每天都在拍、非常忙，他拍很多後我才加入，我的戲又要在10天內拍完，只能一拍即合！」她說當時除了讀本，兩人也會在晚上通電話，花1、2天把40集的劇本做心靈上與文本上的交流，「我很希望拍戲前把事情都對一遍，謝謝他連難得休假都選擇不睡覺，願意陪我做這件事！」

林意箴大讚：「善存是一個非常、非常好的人，很有同理心，會知道別人現在的處境、會有什麼難處，不用講他就知道，他很周到貼心，他的暖是完全內化，現場每個人都被收服得服服貼貼！」並總結：「這世界上如果有人討厭善存，一定是他自己的問題！」