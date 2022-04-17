蛋價再破歷史新高！明(18)日起每台斤雞蛋產地價與批發價均漲2元，即產地價達每台斤40.5元，批發價每台斤50元。蛋商表示，反映市場機制是沒有天花板的，加上南部禽流感疫情持續延燒，種雞與中雞量一直上不來，蛋價恐會再漲。

全球原物料物價格持續上漲，政府先前基於穩定物價而凍漲雞蛋價格，此一措施卻不利生產者利潤，蛋農自主減產加上禽流感等因素，進而導致今年的「蛋荒」，雖產量已逐步回升，但用蛋缺口仍未完全滿足。

據了解，明日起蛋價將上漲2元，產地價來到每台斤40.5元，批發價則是每台斤50元，均創下歷史新高，2元的價揚蛋農等待已久。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁證實漲價一事，他表示，蛋價雖創歷史新高，但是飼料價格一直在漲，如果繼續漲價不排除蛋價會跟著漲，現在玉米期貨價每公斤15元左右，但是和飼料廠買的飼料價每公斤已經來到16.3元，從過去10元漲到16元，太可怕了。

陳進丁表示，至於未來是否仍會缺蛋，不能保證不會缺，一定會缺一點，去年因為雞蛋價格不好壓縮到農民利潤，農民自主減產下出雞量也減少，導致現在量少下中小雞也變貴了。

「反映市場機制是沒有價格天花板的」！台北市蛋商公會理事長高傳謨表示，成長和銷售是一體的，成本越高蛋價當然就是越高，成本漲蛋不漲根本說不過去，目前每天供應量還在10萬多箱，不到11萬箱，缺口就是存在，只能看端午節會不會好一點。

高傳謨指出，南部禽流感疫情相當嚴重，台南、高屏地區目前還在延燒，所以雞蛋的量都上不來，種雞、中雞都接不上來，現在也還是有農民怕雞被撲殺所以隱匿禽流感疫情，這些都是缺蛋的因素。