竹縣2生染疫 松林、新社國小確診者班級停課10天 22:332022/04/17 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹北市新社國小1名學生確診，該班暫停實體課程10天至4月24日。(翻攝自Google maps) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新豐鄉松林國小新增1名學生確診，該班4月16日至4月25日暫停實體授課日期10天，因密切接觸者班級超過10班，為防疫考量，該校4月18日全校暫停實體授課1天。小博士幼兒園課後照顧班，受松林國小確診生影響，該班自4月14日暫停實體授課至4月23日。 另外，竹北市新社國小也有1名學生確診，該班暫停實體課程10天至4月24日。 桃園又11名學生確診 西門國小成新制首間停課學校 新竹縣因疫情嚴峻 暫停實體授課學校班級及日期 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #新竹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 借10萬要還3倍 竹聯幫暴力討債狠嗆：不還錢斷手斷腳 11:132022/04/17 社會 台大法律學院也淪陷 傳女宿生有學生被防疫專車載走 13:052022/04/16 生活 北市中崙高中下周全校線上教學 2天變5天 09:592022/04/17 生活 許瑋甯10天沒見邱澤 露蠻腰撇孕事 04:102022/04/16 娛樂新聞 美韓聯合軍演明啟動 文在寅任內最後一次 12:302022/04/17 國際 台大法律學院1生確診 世新18日恢復實體課引反彈 13:242022/04/16 生活 北市民生國小爆1確診 18日起採遠距教學7天 22:022022/04/17 生活 陳時中鬆口：本土確診有可能破百萬 04:102022/04/16 財經要聞 上海等地若不及時復工 他爆：5月這些供應鏈全面停產 11:282022/04/16 兩岸 桃園確診者到過霧台哈尤溪 屏縣府宣布所有行程暫停3天 17:422022/04/16 生活 宜蘭進香團傳染鏈 彰化＋9 南投＋1 04:102022/04/16 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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