新豐鄉松林國小新增1名學生確診，該班4月16日至4月25日暫停實體授課日期10天，因密切接觸者班級超過10班，為防疫考量，該校4月18日全校暫停實體授課1天。小博士幼兒園課後照顧班，受松林國小確診生影響，該班自4月14日暫停實體授課至4月23日。

另外，竹北市新社國小也有1名學生確診，該班暫停實體課程10天至4月24日。

桃園又11名學生確診 西門國小成新制首間停課學校
新竹縣因疫情嚴峻 暫停實體授課學校班級及日期
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