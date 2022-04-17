新豐鄉松林國小新增1名學生確診，該班4月16日至4月25日暫停實體授課日期10天，因密切接觸者班級超過10班，為防疫考量，該校4月18日全校暫停實體授課1天。小博士幼兒園課後照顧班，受松林國小確診生影響，該班自4月14日暫停實體授課至4月23日。

另外，竹北市新社國小也有1名學生確診，該班暫停實體課程10天至4月24日。