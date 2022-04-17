本土Omicron狂燒，今天確診個案中，新增7名中症案例，中央流行疫情指揮中心已宣布，除了中重症等4類人以外不送醫，目前已有8個縣市陸續宣布啟動居家照護，但由於過去有確診者在檢疫旅館或在家猝死案例，大多與「快樂缺氧」有關，再度引起民眾擔憂，有醫師教大家一招快速自我檢測的方式，就是觀察指甲顏色，當指甲出現紫色時快去就醫。

國內今(17)日新增1210例本土案例，再創新高，累計國內今年至今中症共43人、重症3人。不過為避免醫療量能吃緊，指揮中心已調整輕、重症分流收治原則，醫院端改收中重症、70歲以上、血液透析與懷孕36周以上的確診個案，其餘對象則下轉至加強版集中檢疫所、防疫旅館接受照護，啟動居家照護之縣市，得返家採居家照護。

由於仍有確診者在檢疫旅館或在家猝死案例，主要與低血氧有關，不少民眾擔心不知道自己缺氧，害怕會在不知不覺中因「快樂缺氧」猝死，因此急著買血氧機，外科醫師郭彥良在臉書表示，要知道有沒有缺氧，指甲顏色是關鍵。

郭彥良指出，要知道血氧濃度有沒有降到80%以下，可以觀察指甲的顏色，如果是粉紅的，血氧濃度肯定有90%以上，但如果是紫色的，就要準備送醫了；此外，按壓指甲時會暫時變白，如果2秒內恢復粉紅色代表循環良好，如果放掉不會恢復或很慢才變紅，代表循環不好，就要特別注意。

對於本土疫情再起，近日又有很多人開始搶買血氧偵測機，有的地方還搶到缺貨，郭彥良則認為，很多人買了血氧機，結果玩一兩次後就丟到一邊，真的要用時甚至還找不到，因此他提供沒有血氧偵測機時的替代觀察方式，若有無法自行判斷的症狀疑慮，建議還是送醫檢查。