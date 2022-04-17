上週日（10日）9點多的火炎山登山口，同樣擠滿人。（翻攝臉書《肉腳登山隊》）

苗栗火炎山有「台灣版大峽谷」之稱，曾獲選台灣百大必訪步道第一名。（中時資料照 何冠嫻攝）

自從疫情爆發以來，無法出國只能國內旅遊，甚至戶外爬山都成了熱門活動。有「台版大峽谷」之稱的苗栗縣三義鄉火炎山，也成為極夯的矮山，每逢假日都有大批山友來此聚會，有民眾昨（16日）拍下民眾擠爆火炎山登山口的畫面，宛如「人肉瀑布」，其中還有不少人沒戴口罩，雖然是戶外空間，但無「罩」群聚畫面仍舊十分恐怖。

有網友在臉書社團《肉腳登山隊》分享火炎山登山口早上9時許的情景，影片中只見滿滿人潮塞爆登山口，往上一看全都是人頭，彷彿「人肉瀑布」，其中不少人都沒戴口罩。不少網友驚嚇：「想一下這會增加幾位確診呢？」、「太可怕了吧」、「如果有一個確診者，當天有去的應該無一倖免」。

另有網友在該社團分享上週日上午9時許的火炎山登山口照片，同樣滿滿都是人頭，眾人紛紛回應：「哇⋯比菜市場還熱鬧！」、「猶如進香團，太夯了」、「這是爬山還是媽祖遶境？」、「真的很多人，以後假日去，要麻早一點，要麻晚一點」、「假日都這樣的 不然火炎山菜市場叫假的」、「這是去找鐵扇公主進貢嗎？」。

三義火炎山是國內著名「台灣版大峽谷」，曾獲網路票選「台灣百大必訪步道」第1名，火炎山頂有一個三角點，雖只有標高602公尺，但登山路徑中，有部分路段非常陡峭，幾近90度垂直，近3、4層樓高度，攀爬有相當困難度，部分路段則隱身在茂密樹林中，走來非常怡人，整條攀爬路徑變化多端，再加上部分地點可以由山上俯瞰雄奇的大峽谷，被列為國內最具挑戰性的矮山，因此吸引許多山友前來一探幽祕。