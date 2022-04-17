俄烏大戰持續超過50天，美國中情局日前指出，不能草率看待俄羅斯總統普丁祭出核武的風險，烏克蘭總統澤倫斯基也呼籲國際社會，關注俄國可能動用核武這一問題。不過，前外交官介文汲認為，俄烏戰爭應該不會走到這步，俄羅斯還沒有用盡其他的攻擊方式，不需要採取核戰這種相互保證毀滅的戰術。

介文汲今(17日)在中天《辣晚報》節目中表示，發射核武的按鈕一旦按下去，那就無法收拾了，因為核武的最高指導戰略就是相互保證毀滅，有第一擊和第二擊，主帥也都會躲入隱密掩體，因為反應時間不多，除非已經完全喪失理性，才會到這一步。

介文汲不認為俄烏戰爭會走到這一步，因為俄羅斯還沒有用盡其他所有的能力，沒有一顆飛彈對準澤倫斯基，也沒有發起像二次世界大戰那樣的大會戰，或者是進入攻城戰。

介文汲指出，美國媒體的報導，指的應該是俄羅斯手中的「低當量」戰術核武，可以將大部隊集結的敵人一次全面性的消滅。至於美國指稱俄羅斯會使用化武，但俄羅斯回應，早在「化武條約」簽訂後，已經依約完全銷毀化武，只有美國手中還有化學武器，「我也不認為俄羅斯會在戰爭裡公然使用化武」，且俄羅斯和烏克蘭接壤，化武留下的後遺症也會影響俄羅斯。

介文汲說，現在在旁邊看戲的人，希望戰爭的熱度繼續升高，就好比是「坐在轎子上的人可能已經都昏了，但抬轎子的人越抬越過癮」，遠在天邊的人不斷使力，這很不好，戰爭中真正付出代價的，就是烏克蘭的百姓，烏克蘭領導階層不在乎百姓，也沒有辦法。

介文汲認為，這場戰爭的目標並非是要攻占或毀滅哪個國家，和二戰不同，這場衝突並不複雜，很多事情應該都可以透過談判解決，但現在澤倫斯基似乎又不是那麼想談判。

他分析，每當澤倫斯基獲得西方國家的奧援，對俄羅斯的態度就轉為強硬，現在的烏克蘭可以說變成是澤倫斯基一人專政的國家，內部反對的聲音都被澤倫斯基清除了，但控制烏克蘭人的政治選擇，這件事是不該發生的，還是該交由烏克蘭民眾來決定國家的未來。