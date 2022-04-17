111年全國成棒甲組春季聯賽目前正如火如荼進行中，參賽隊伍中台北市興富發棒球隊，因出現7名新冠肺炎確診者，17日確定退出本屆春季聯賽，其餘社會甲組球隊隊職員皆已完成快篩，且皆為陰性，將繼續剩餘賽事。

興富發1名球員在16日早上起床感覺喉嚨不適，自主快篩兩次一陰一陽，為保險起見與室友一同前往醫院採檢，後續確認該球員確診後，即由高雄市衛生局協助全隊進行PCR，於今日確定有另外6名確診者，除依相關規定進行後續處置與治療外，其餘檢測陰性球員皆已安排入住防疫旅館。

中華棒球協會也在昨日立即通知其餘9支社會球隊進行快篩檢測，並包含高雄與屏東兩地球場工作人員全部進行快篩，截至目前各隊參賽隊職員以及工作人員均為陰性，棒協也將密切注意各隊以及現場工作人員身體狀況，也將做滾動式調整。

棒協表示，目前7名確診的對職員都屬於輕症，將密切注意後續狀況，興富發全隊37位隊職員將待衛生局確認疫調足跡後釐清染疫過程，其餘檢測陰性球員將於防疫旅館中隔離10天後始可外出。

因111年全國成棒春季甲組聯賽亦為2022年杭州亞運會國手選拔賽，棒協亦將密切注意疫情發展來調整比賽相關規定與作業。