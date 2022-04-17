受到近期大陸股市持續下跌影響，投資者對新股上市的回報預期更加悲觀，不僅造成新股投資者申購數量銳減，新股申購甚至出現中籤後大規模棄購的現象。近一個月，上證指數、深證成指分別累計下跌1.22％、5.52％。

證券時報報導，無論是新股申購投資者數量下降，還是新股棄購規模上升，可能都與近期註冊制新股跌破發行價（簡稱破發）有關。上交所科創板新股唯捷創芯12日上市，首日收跌36.04％，刷新2022年上市首日破發紀錄。安達智能15日在科創板上市，首日收跌23.25％。此外，軍信股份、海創藥業等多檔近期上市的新股也出現破發。

報導指出，科創板新股經緯恒潤12日公布發行結果，其中線上投資者放棄認購數量為326.09萬股，放棄認購金額高達人民幣（下同）3.95億元。而棄購金額較大的新股，棄購比例也較高。經緯恒潤棄購新股占線上發行數量33.73％，相當於三分之一的中籤投資者放棄認購。

市場人士分析，持續下跌的市場加劇投資者對新股上市回報預期的悲觀，使得IPO棄購金額不斷上升，不少新股棄購金額超過1億元。尤其是4月11日，科創50指數首度跌破1,000點，令投資者悲觀情緒達到頂點，隔日經緯恒潤IPO發行隨即遭到棄購3.95億元。

另一方面，在2021年下半年新股破發潮背景下，深交所創業板新股申購戶數由逾1,500萬戶，直接減少至1,400萬戶左右，到2022年初減少至1,300萬戶。而近期新股破發潮再現，創業板新股申購的投資者也銳減，最低逼近1,000萬戶。