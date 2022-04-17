國民黨台北市議員羅智強6日宣布參選桃園市長，卻被爆出國民黨主席朱立倫在電話中勸退羅智強，甚至脫口「魚死網破、就是不提名你」等語。資深媒體人黃暐瀚表示，桃園市長之戰，國民黨徵召立委魯明哲的可能性不小，魯明哲和民進黨立委鄭運鵬、前立委鄭寶清的民調是五五波。媒體人吳子嘉則表示，根據《美麗島電子報》民調，鄭運鵬、鄭寶清的民調是在誤差範圍內。

針對朱立倫勸退羅智強風波，黃暐瀚17日在《董事長開講》網路直播節目中表示，為什麼國民黨在桃園會搞成這個樣子，因為朱立倫和羅智強都誤判。羅智強認為，怎麼會把他講得那麼弱，不提名他；朱立倫卻認為，現在羅智強在桃園的民調並不是第一名，地方議長也不滿意等等，所以朱勸羅不要參選，勸不動後，就變成罵羅、不准羅去參選，甚至強調不可能提名羅智強。

黃暐瀚接著指出，如果羅智強在桃園的民調是第一名，魯明哲只有20趴，朱立倫敢講不提名羅智強嗎？如果是由國民黨中央徵召，魯明哲最後跳出來參選的可能性不是完全沒有，因魯明哲的民調最高，地方實力也蠻強的，魯明哲雖說不要選，但其他立委也沒有很積極參與，因此，魯明哲被徵召的可能性不小。

黃暐瀚點出，現在有「強粉」跟「假強粉」兩種人，強粉覺得羅智強苦行讓他們很感動，為什麼不能給羅智強機會？假強粉則天天說支持羅智強，然後去罵國民黨祕書長黃健庭，甚至去罵桃園市議長邱奕勝及3位桃園立委，把羅智強需要的隊友罵成這樣，還一直幫羅得罪地方政治人物，就算最終提名羅智強，也不會贏。

黃暐瀚指出，魯明哲和民進黨立委鄭運鵬、前立委鄭寶清的民調是五五波。《美麗島電子報》董事長吳子嘉則表示，根據其民調，鄭運鵬、鄭寶清兩人的民調是在誤差範圍內，但是鄭寶清的數字領先。