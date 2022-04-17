外送大叔被負評，大鬧商家1打3痛毆同行。（翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

情緒失控真要命！有名外送員在台南育樂街某店家，因被負評不滿與店家大小聲，一旁等待的外送員認為他已經耽誤大家取餐時間，也大聲開嗆，雙方一言不合扭打成一團，店家老闆原本要勸架，竟被他賞了一巴掌，瞬間成為1打3衝突狀況，直到一名拍攝男子持辣椒水往他臉噴，才結束這場鬧劇。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上傳影片，從影片中可見，有名穿熊貓制服外送員，站在店家門口大聲質問「為什麼要檢舉我」給負評，由於一旁還有其他外送員正等待取餐，並認為熊貓男往已經延誤大家取餐時間。

有名外送大叔因不滿被負評大鬧店家，一旁等取餐其他外送員看不下去嗆聲，雙方一言不合扭打成一團。（翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

熊貓男往聽到其他外送員指責，瞬間情緒失控，直指其他外送員大罵三字經，還嗆聲「不然你要怎樣」，被嗆聲的外送員站了起來，熊貓男便一拳揮了過去，雙方扭打成一團，店員趕緊出面阻止，卻遭熊貓男往臉賞一巴掌，場面從雙方扭打，瞬間變成1打3情況，最後熊貓男又想往一旁拍攝的男子攻擊，拍攝男隨即拿出辣椒水往熊貓男臉上噴，遭噴的熊貓男不敵辣椒水刺痛眼睛，蹲在一旁狂揉眼，火爆衝突才落幕。

影片一出，網友紛紛留言表示，「EQ太低，兩個平台都不用跑了」、「太低級了，竟然用糗懶叫這種爛招」、「我怎麼聽到有人攻擊小鳥」、「物理攻擊終究抵不過魔法傷害」、「出門在外隨身攜帶辣椒水自保」、「噴得好」、「真丟臉」；還有網友表示此衝突店家是在台南育樂街上。