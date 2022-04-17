自疫情爆發以來，因航班需求減少，大陸航空公司另闢財源直播帶貨已不是新鮮事。然而，航企現在已不限於只賣機票、升等券等傳統產品。近期，南方航空（南航）、海南航空（海航）等直播間開始賣起護膚品、彩妝品等，平均每場收入可達人民幣（下同）數十萬至上百萬元。

界面新聞報導，大陸航空公司帶貨化妝品，主要透過抖音平台直播間。而航企所銷售的護膚品及相關產品中，不乏知名護膚品。而且，有些商品的售價，甚至比大陸免稅零售龍頭中免集團的會員價還低。但是這些高單價的知名護膚品，在直播間的銷量並不理想，在銷售榜上名列前茅的，反而是價格不超過100元的防曬噴霧及洗髮精等產品。

抖音數據顯示，南航官方帳號：南航環球購的粉絲量12.8萬，自2月以來直播次數60多場，已賣出6.5萬件商品。南航另一官方帳號：南航跨境商城的粉絲量16.1萬，2月至今直播次數40多場，已賣出8.4萬件商品。

抖音短影音電商數據分析平台「蟬媽媽」統計，近30天內，南航兩個直播間銷售額分別為387.7萬元、202.2萬元，以直播場次估算，平均每場直播收入分別在22.8萬、25.3萬元。

海航方面，由於該公司直播間粉絲量基數大、且2021年就在直播間陸續帶貨護膚品、彩妝品等商品。近30日內，海航直播間銷售額高達1,422.9萬元，平均每場直播收入為102萬元，遠超南航。