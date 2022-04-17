儘管美國新車均價近日稍稍下滑，但與疫情前相比依舊貴得驚人，因為供應鏈混亂遲遲無解，且中國疫情再度惡化導致汽車產能難以提升。產業人士預警美國人今年還是等不到親民的新車價格，估計車市供不應求將延續到明年。
先前兩年因疫情而停辦的紐約國際車展上周重新登場，但因去年以來各大車廠庫存短缺再加上供應鏈問題未解，導致今年紐約車展只有少數新車亮相，人氣大不如前，反而是通膨議題成為全場焦點。
美國3月消費者物價指數（CPI）年增幅8.5％創下40年新高紀錄，主要就是供應鏈混亂及強大消費需求所致。除了能源及食品價格飆漲之外，美國車價居高不下也反映通膨的嚴重程度。
汽車情報網站J.D. Power統計，今年3月美國新車均價跌至43,700美元，雖是連續第3個月下滑，但與疫情前相比依舊高出26％。回顧2019年底疫情爆發前，新車均價34,600美元。中古車價格雖在近日稍稍下滑，但依舊貼近歷史高點。
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