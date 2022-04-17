廖筱君前(15)日最後一次主持三立新聞節目《新台灣加油》，新聞部同仁特別舉辦歡送會，其中捧著蛋糕向前輩致意的美女主播王偊菁，明(18日)起將接棒下午2點政論節目《前進新台灣》主持工作，承擔更大責任之餘也可說職務上榮升。近日發生女星徐小可開直播飆罵中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中事件，她雖覺得徐小可的發言帶情緒沒有必要，但也以身為人母的身份對兒童疫苗政策發表了自己的看法。

王偊菁昨(15日)在臉書發文寫道：「我也是兩個小孩的媽，這幾天看到這個新聞也是很有感：《徐小可轟阿中練肖話！醫點破被出征原因：不需要開直播爆哭》，我相信Ben跟徐小可愛小孩的心是無庸置疑的，有小孩的家長大家都一樣」；但她也問：「就問疫情擴大：#無限期停課會不會怕？#小孩貿然打疫苗的副作用你會不會怕？」

她覺得：「中央訂定一個基本原則各縣市不是可以有微調做法嗎？如果要中央直接訂一個最嚴格的標準，告訴大家就這樣做！不然罰錢！ㄟ⋯你真要變上海這樣嗎⋯那疫情在不曉得真正何時結束的一天，#難道小孩要無限期地停課嗎？#不會影響到受教權嗎？我相信到時候一定又有人來砲」。

王偊菁舉出《兒童疫苗下周審查-5-11-歲可望先開打莫德納》的新聞，認為政府要開放兒童疫苗不是沒有在做；她指出：「但如果真的貿然讓孩子打了疫苗，萬一孩子真的得了心肌炎，我相信當爸媽的才真的會後悔，我問過我身邊的爸媽朋友，其實他們都認為與其讓孩子這樣直接打疫苗，倒不如先把基本的口罩帶好」，並說養育孩子的路就是每一天在幫孩子做風險評估，而政府也在幫每個家庭做風險評估。

所以她認為徐小可的直播太過情緒性：「我是覺得啦，#直播爆哭、#說疫情指揮中心的記者會在練肖話、#說選總統不會確診，這些太過情緒性，當你的名字被賦予特殊身分的時候，你的發言就是會檢視」；她最後為台灣疫情祈福：「#天佑台灣，#不要破萬，#這次不想贏韓國 」。而知道她接新主持工作的網友也留言給她建議：「主持談話節目語氣要霸氣些~因為觀眾已經習慣重口味了啦」。