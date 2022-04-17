結果半熟蛋瞬間被「回收」。（截自爆料公社影片）

胡椒粉不小心失手灑太多該怎麼辦？國外一名男子突發奇想，拿出吸塵器來吸，一開始十分順利，過多的胡椒粉一一回收，只不過悲劇瞬間發生，半熟蛋「咻」一下跟著消失無蹤。影片在爆料公社曝光，讓上萬名網友笑翻，狂喊：「好療癒」、「這結局真沒讓人失望」、「吸塵器：半熟~厚呷！」。

臉書《爆料公社》轉貼這則網友分享在《爆廢公社》的抖音影片，短短24小時，就吸引超過1萬網友按讚、1300多則留言，眾多紛紛表示：「這結局真沒讓人失望」、「應注意而未注意。吸塵器：半熟~厚呷！」、「好療癒」、「蛋被吸沒的瞬間，有被嚇到（我也想飆髒話了」、「酪梨：：我當時害怕極了」、「吸塵器是什牌子的？」、「原來這就是顧此失彼的意思，想當年出車禍大腿骨折有隻蚊子停在我大腿上，我狠狠地使出7成功力往牠身上拍下去，痛到我兩分鐘說不出話來，蚊子還是飛走了…」。

雖然這則影片來源是去年4月抖音上的一段影片，不過其實早在2020年就有該影片的出現，即使不斷「經典重現」，連出處都不可考，但療癒、逗樂人心的畫面，確實是百看不厭。