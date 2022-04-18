台茂購物中心S聯盟空中足球場是專業5人制人工草皮足球場。(楊宗灝翻攝)

桃園市政府、台茂購物中心、中華民國校園社區運動聯盟協會17日共同主持台茂購物中心S聯盟足球場啟用，市長鄭文燦致詞指出，桃園市近年來積極推動幼兒足球運動，除辦理多項賽事外，也致力硬體場地設置，除青埔、中路足球場已啟用，也規畫於雙連坡興建足球場。

台茂購物中心S聯盟空中足球場是專業5人制人工草皮足球場，擔任幼兒足球推廣大使的台北市議員許淑華也到場，代表校園社區運動聯盟協會感謝桃園市府與台茂購物中心對場地建置用心。鄭文燦表示，桃園市推動足球運動成績斐然，中原國小在2021全國學童盃足球錦標賽5年級男生組獲第2名，110學年度全國中等足球聯賽中，在73隊參賽隊伍中共有8隊晉級，其中桃園市就有慈文國中、中興國中、復旦國中及文昌國中4隊。110學年度中等學校足球聯賽5人制賽事，大園國際高中更獲北區第4名的好成績。

許淑華表示，在台北市推動幼兒足球運動發展遇到許多阻礙，特別是尋找場地不易，很感謝鄭市長的支持，特別是體育署目前也推動足球12年發展計畫，希望台灣足球未來能在國際賽事爭光。