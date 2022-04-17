俄羅斯入侵烏克蘭牽動國際情勢，美國為何不出兵支援烏克蘭？國民黨立委陳以信直言，這可能與最新民調顯示，美國總統拜登的年輕人支持度不斷下滑有關，因為再出兵，拜登的年輕人支持度又要再降了，之後想競選連任總統，就會相當困難。陳以信也說，同樣的情境若應對到台海危機，美國對烏克蘭已然如此，屆時若真爆發戰爭，美國還會為台灣出兵嗎？

俄羅斯傳提出外交照會，警告美國和北約勿提供烏克蘭「最敏感」武器系統。圖為烏克蘭2月在烏東軍演時，試射英國提供的輕型反裝甲飛彈「NLAW」。NLAW有「坦克開罐器」之稱，英國已交付3600多件。（圖/美聯社）

蓋洛普(Gallup)民調公司本周公布拜登的施政滿意度調查，1997到2004年出生的Z世代選民對拜登施政的認同比率，在去年1到6月平均達6成，但去年9月到今年3月已暴跌到只剩39%。另據美國有線電視新聞網(CNN)16日報導，原因在當初期望太高，但後來拜登表現不符他們預期，所以反映在支持率暴跌。

國民黨立委 陳以信。（圖/陳以信提供）

陳以信17日在《TVBS》政論節目「少康戰情室」談及俄烏戰爭，對於拜登為何不下令派兵支援烏克蘭，他直言，這可能與拜登最新民調顯示年輕人支持度不斷下滑有關，這或許可以解釋，美國為何對烏克蘭的支援，只停留在「只動口、不動手」的階段。

陳以信分析，拜登的底線就是美國不能再出兵，因為再出兵，他的年輕人支持度又要再降了，想競選總統連任就會相當困難。同樣的情境若應對到台海危機，美國對烏克蘭已然如此，屆時若真爆發戰爭，美國還會為台灣出兵嗎？這也是拜登現在面臨到的困境，台灣現在還在當烏克蘭的啦啦隊，未來若台海爆發戰爭，拜登也會面臨到相同的困境。