111年全國羽球團體錦標賽甲組冠軍賽17日決戰屏東縣立體育館，男團部分由東奧經運金牌男雙組合李洋／王齊麟所屬的土地銀行A隊以3比2擊敗亞柏太報A隊奪下男團冠軍，也是隊史全團賽第6冠；女團方面合庫首點便派出世界球后戴資穎開路，不到30分鐘便直落二輕取對手奪下首勝，最終合作金庫銀行A隊以3比2戰勝亞柏太報A隊完成21連霸，將連勝紀錄再寫新猷。

全團賽甲組決賽由男團率先開打，首點單打土銀廖倬甫雖不敵亞柏太報呂家弘，但第2點土銀林俊易擊敗郭冠麟追平；第3點單打眾所期待的李洋／王齊麟，以21比13、21比18重挫亞柏太報A廖敏竣/林上凱助土銀聽牌；第4點雙打亞柏太報挺住壓力由曾敏豪／盧明哲拍落張課琦／柏禮維再次將比數追平；最終第5點土銀陳紀廷以21比12、21比11戰勝亞柏太報楊智傑，109年度賽事屈居亞軍的土銀（去年未舉辦甲組賽事），今年成功雪恥奪回冠軍寶座。

賽後受訪時李洋及王齊麟表示打國內賽相對較緊張，因為對手更加熟悉自己的球路，李洋也開玩笑說壓力大到都做惡夢，因為新冠肺炎疫情仍須謹慎防疫，疫情期間國際賽的場次相對少，回國後又需要一定時間隔離檢疫，對於訓練強度調整也有影響，全團賽也是兩人今年5月出發泰國拚湯優盃前首場正式賽事，透過全團賽持續找回搭配的默契，為接下來國際賽挑戰做好準備。

土銀總教練李松遠則說：很高興球隊繼107年全團賽奪冠後再次重返榮耀，期許土銀羽球隊成績持續穩定發展，也希望選手們在國際賽場上表現更好，台灣羽球能更加蓬勃發展。

女團冠軍戰由合作金庫銀行A隊對決亞柏太報A隊，合庫由球后戴資穎當開路先鋒，不到30分鐘以21比10、21比9拍落亞柏太報洪恩慈，不過亞柏太報隨即重整士氣，派出女單黃宥薰以及女雙謝沛珊／曾郁棋接連擊敗合庫白馭珀與林筱閔／胡綾芳，奪下2點率先聽牌，第4點合庫許雅晴／林琬清頂住壓力戰勝對手將比賽扳平，最後一點合庫林盈君21比15、21比13獲勝，合庫驚險達成21連霸至高榮耀，亞柏太報則是男、女團都亞軍。

小戴賽後說：「其實打完歐洲賽後回台隔離後還未完全恢復正常強度訓練，對屏東縣立體育館這個場地也比較陌生，面對比賽更加謹慎，很開心和球隊一起努力並拿下冠軍，也感謝現場球迷的熱情加油，接下來將盡力恢復訓練強度，希望在5月的優霸盃能拿下好成績。」

中華羽協理事長張國祚（左2）、副理事長林銘傑（左1）、優乃克行銷部長蔡俊同（右1）頒發111年全團賽女團冠軍獎盃給合庫A隊。（中華羽協提供）