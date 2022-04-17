南韓女團「少女時代」成員潤娥（林潤娥）外型甜美氣質清新，出道多年人氣始終居高不下；潤娥不時會透過社群網站分享生活，最近她PO出穿牛仔褲的美照，上身白衣短一截露出中腹白皙肌膚，俏皮休閒造型中帶有微性感，令幾十萬粉絲在留言區狂刷愛心。

潤娥過去穿搭風格一向優雅保守，昨(16)日她穿上品牌牛仔褲展現帥氣一面，只見她將氣質長髮梳理在身後，雖戴著白色口罩仍難掩她的迷人電眼，在沒挖洞的正統牛仔長褲下踩著一雙黑色厚底皮鞋，上身深藍色外套內搭白色短版上衣，白上衣的斜下擺遮不住潤娥的肚子，雪白的腹部肌膚及肚臍清涼見客，以潤娥的尺度可以說小露性感了。

粉絲眼冒愛心大讚：「我們尊貴的潤娥啊」、「令人驚嘆的潤娥」、「嘿嘿臉好小」、「姐姐好漂亮」、「親愛的」、「想妳」、「姐姐肚子要保暖啊～」、「期待更多美照」、「Saranghae（愛妳）」、「So cute」、「小臉的天使」、「我們的潤娥就是正」，1天破35.5萬人按讚。

潤娥今年行程滿檔，除了與李鍾碩在新戲《Big Mouth》中飾演夫妻外，她還與兩大男神玄彬、安普賢分別合作新電影《機密同盟2》及《兩點的約會》。另外，潤娥忙碌之餘也不忘在社群上幫少女時代同團隊長太妍新推出的單曲《INVU》做宣傳，讓不少「少時」鐵粉相當感動。