【每日必看】路中開車門擊落跆拳女將 婦阻報警嗆"浪費時間"@中天新聞 @毛球烏托邦 20220417

跆拳道選手謝懷瑩說明車禍發生過程。（截自中天新聞畫面）

全大運2週後登場，將參賽的跆拳道選手謝懷瑩，15日騎車前往訓練途中，遇到一輛轎車停在馬路中間，後座乘客打開車門，害她重摔受傷。謝同學在臉書還原過程，表示83歲葉姓老婦不認為自己有錯，還嗆「你自己要騎機車」，而開車的65歲吳姓兒子則不斷跳針說「老人家你就讓一下」，這對大齡母子的言行讓2萬網友氣炸，力挺謝同學：「告到底」、「一定要告」、「全家都欠吉」。

車禍發生在15日下午3點多，謝懷瑩騎車要到羅斯福路3段的師大分部準備跆拳道比賽，行經羅斯福路1段北往南方向，前方一台進口轎車，65歲吳姓駕駛突然在3線道馬路正中間那一道停車，坐在後座的高齡母親想要下車購物，竟直接打開車門想要下車。謝閃避不及，整個人摔飛出去，導致手腳擦挫、扭傷。

謝懷瑩在臉書發文表示，對方本來關上車門假裝沒事想開走，她堅持叫警察，老婦人一直說：「你自己要騎車的幹嘛叫警察」、「你們年輕人自己要騎車的，而且你們年輕人都騎很快，你自己要靠近我們的車。」、「你們這些騎機車的真的很討厭耶！騎車被撞是你們的問題，你們自己要騎機車的。」，婦人兒子則說「老人家你就讓一下嘛！」、「老人家讓一下不行嗎？」、「老人家嘛～你幹嘛要計較」。

警方到場詢問為什麼在馬路中間開車門，婦人兒子回：「讓老人家方便一下還好吧！」。員警還在處理當中，老婦竟搭上計程車想離開，員警阻止，老婦碎念「我很忙不要浪費我時間，我還有事。」。

謝懷瑩表示因為對方的態度，她決定提告刑事訴訟。原本想提過失傷害罪，但「對方完全不認為自己有問題，駕駛更認為是要給老人方便在馬路中間下車很正常，已經不是不小心行使開車門這個動作，或是在路邊開車門不小心撞到機車騎士。故意開車門不認為有問題，讓我很想提傷害罪」。

超過2萬名網友力挺謝懷瑩，紛紛留言：「告到底」、「告死他」、「一定要告」、「全家都欠吉」、「在那邊開門是三小？駕駛跟開門的人腦袋是裝？」、「三線的車道，停正中間車道讓人下車……這是哪來的智商會覺得這樣做合理……今天要是撞上來的是汽車，是砂石車…那些老人還會一樣說詞嗎…拜託告到底…這種人就是需要好好教訓。」、「為什麼不是剛好砂石車、坦克車經過呢？」。

對於雙方爭執肇事責任，警方表示，轎車突然開啟車門，事故責任較大，至於後續相關鑑定，將由交通大隊調查釐清。