孩子保不住沒路用！有名人妻在網上分享懷孕到流產後，婆婆對她的態度大轉變情形，她表示懷孕時婆婆不僅買補品滋補，兩人還談到孩子穿什麼衣服、小孩房要怎麼布置，6個月後意外流產，婆婆態度大變，不僅罵她「沒路用」保不住孩子，甚至一聽弟媳懷孕，立刻打包行李住進弟媳家，讓她感嘆「婆婆要的是孫子，不是兒媳婦」。

一名人妻在「Dcard」發文，她表示與老公結婚2年，終於成功懷孕，她回憶當初只是去超商繳費順手拿驗孕棒，沒想到就傳出好消息，現在下班回家連聞到婆婆煮的飯菜都會想吐，她表示自從懷孕之後，婆婆就很關心她肚子的動靜，還會買一堆滋補食物，甚至一起想孩子出生後要穿什麼衣服、小孩房的布置，兩人情同姊妹般，頓時覺得很幸運。

直到6個月後，人妻突然肚子很痛，送醫後檢查出孩子已經沒有心跳，晴天霹靂的消息狠狠的打擊她，婆婆後來得知她流產的消息後，不僅態度大變，甚至還在家族Line群組內大酸「她沒路用，好不容易懷上卻保不住」。

不過讓人妻最心寒的是，她流產後過沒幾天，弟媳在家族Line群組報喜懷孕3個月，婆婆立刻收拾行李，跑去照顧弟媳，讓她不禁感嘆，婆婆對她好只是想要孫子，而不是兒媳婦。

文章一出，網友紛紛留言表示，「我會洗臉婆婆，什麼叫沒路用」、「如果我是弟媳才剛知道你流產，我不會在群組告知懷孕」、「好沒品的婆婆」、「是把人當生孩子的機器嗎」、「沒路用這句話有點讓人火欸」、「這種婆婆太現實太沒路用」、「好可怕的婆婆」。