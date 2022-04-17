國內新冠肺炎單日本土確診數連三日破千，防疫走向共存仍讓不少大學生感到擔憂，認為教育部12日公布的停課指引過於寬鬆，透過公共政策網路參與平台發起連署，希望教育部讓大專院校自行評估遠距教學規範，有確診個案之學校應採全校遠距授課，2天來已有6千多人附議成案。

大學生發起公共政策網路參與平台提案指出，大學生生活足跡廣，有校園、有工作場所、也有宿舍，跨縣市移動染疫的機率更高，認為教育部規定1/3以上系/所的班組可暫停實體上課的標準太鬆，因此發起「讓學校自行評估遠距教學之規範且對於已有確診個案之學校採取全校遠距授課之政策」，藉此有效控制校園確診案例持續擴張，學生不必每天處在恐懼中學習。

支持連署的學生也留言發聲，「學校強制要到校上課，不想接觸感染群的人為了學業只能被迫和那麼多人擠在一間教室，是真的感到無能為力」、「既然能遠距上課，為何硬逼學生實體上課呢？要實體可以，那也請學校對確診的學生負責」、「支持遠距，家中有長輩有小孩，不想把病毒帶回去」、「支持遠距！去學校上實體都很害怕」。

不過也有人持不同意見，「共存是必經的話，可以到處出去玩、吃喝，為什麼還要實施遠距」、「學校不遠距不公開疫情相關訊息，應該找校方討論」、「家中沒有電腦只能用手機不好操控，反正台灣都要跟病毒共存了」、「希望大家能考慮到家庭經濟不好、在家沒有辦法有良好環境遠距的學生」。

教育部12日公布大專院校停課標準，若有1/3以上科、系、所的班組暫停實體課程10天，全校得實施全校暫停實體課程，教職員和學生皆應進行自我健康監測。

教育部今天回應，學校若採行教育部實施標準以外的作法或措施，可透過教育部「暫停實體課程實施應變小組」窗口，提報說明學校考量事由與因應配套，目前尚無學校以報備機制處理。