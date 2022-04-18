「大甲媽回來了！」大甲媽祖17日中午跨越大甲溪橋，深夜吉時一到，鎮瀾宮廟埕內外湧入大批民眾，鑾轎緩緩入廟掀起陣陣高潮，眾人接力恭請媽祖回神龕安座，台中市副市長黃國榮表示，祈盼藉由媽祖遶境出巡，驅除邪煞、保佑台灣、台中平安。

大甲媽鑾轎隊伍中午浩浩蕩蕩、延綿不絕進入大甲城，鞭炮聲不絕於耳、煙火燦空奪目，善男信女夾道恭迎媽祖，沿途民眾設香案膜拜，今年受疫情影響不能鑽轎腳，有父母帶著孩子雙手合十、跪地虔誠祈求媽祖婆保佑。

「大甲媽，進喔！進喔！」為了恭迎媽祖提早卡位，吉時未到鎮瀾宮已人山人海，當哨角、鐘鼓齊鳴時，鑾轎於深夜11時30分緩緩進入廟內，現場氣氛嗨到最高點，人人高舉雙手依序傳接副爐媽、湄洲媽、正爐媽安放神案上，隨後舉行安座大典恭請媽祖回神龕。

顏清標指出，感謝大家配合防疫政策，打滿3劑來參加大甲媽遶境活動，讓這次的遶境活動圓滿落幕，媽祖會保佑大家平安、健康、快樂。

台中市警察局鑑於日前彰化白狼搶轎衝突，清水、大甲警分局特別部署強勢警力，沿途進行搜證錄影防止暴力事件，也為9天8夜橫跨中部4縣市、長達340多公里宗教盛事畫下圓滿句點。

每年農曆「3月迎媽祖」宗教盛事，除展現廣大信眾對於媽祖虔誠信仰外，大家也同心發揚媽祖慈愛胸懷，豐富宗教勸人為善的意旨，沿途信眾自發性提供盒裝點心、飲料；還有眾多志工提供環境清潔、醫療服務，充分體現台灣最美的人情味，以及媽祖信仰與台灣這塊土地緊密連結的濃厚情感。