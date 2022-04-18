純網銀LINE Bank成立一年成績單將揭曉！連線銀行LINE Bank 2021年4月開業一年就面臨增資壓力，引發各界關注。據了解，為了讓各界了解LINE Bank的最新發展，董事長黃仁埈4月20日將親自上陣公開發布二件事：一、最新的金融科技市場發展趨勢、二、LINE Bank開行以來的進展。金管會開放純網銀，希望為市場帶來「鯰魚效應」，然而，鯰魚效應雖然確實引爆，國銀無不力拼數位網路銀行，但鯰魚本身卻面臨龐大發展壓力，據金管會統計，截至2月底Line Bank存款餘額318.8億元、放款餘額56.1億元，累計2022年前二月稅前虧損5.35億元，存放款量都是三家純網銀最大，但虧損也最多。

面對外界對LINE Bank增資進程的關切，LINE Bank表示，「我們將依法辦理增資，由於整體規劃仍然在進行當中，因此目前沒有辦法公佈詳細資訊。」

據了解，此次增資有三大方向，一是資本額仍維持一百億元，股東們僅增資33億元以補足虧損缺口；二是一口氣增至200億元，這樣總共可虧66億元，也就是再燒33億元才會到增資門檻；三是「先減資再增資」，將資本額提高至175億元以上，可「燒久一點」。現增案將全洽原股東認購，原股東全數認購的機率高。

據了解，Line Bank到2022年2月底止，累積虧損達25億元、每股淨值7.49元，已快逼近虧損達資本額三分之一就要增資的上限。

金管會曾說明，Line Bank虧損較大，主因是一開始就採取積極獲客的策略，要快速建構起生態圈，所以相關行銷管銷費用較多。實際上，Line Bank去年底開戶數已衝到73.26萬戶，確實是三家純網銀中開戶數最高的。