45歲周姓油漆工菸癮達30年，平常有乾咳情形，最近發現痰中帶血，還出現後背痛症狀，兩個月來爆瘦十多公斤，經就醫切片檢查後，確診為分化不良的肺腺癌，醫療團隊討論後，建議採用好神刀縮小腫瘤，再以手術切除，術後腫瘤幾乎連根拔除，正持續復健治療，近期內可望順利返回職場工作。

●分化不良肺腺癌 屬肺癌第三期

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師鍾娜娜表示，患者切片化驗後證實為分化不良的肺腺癌，臨床上屬於肺癌第三期。

醫師指出，患者的腫瘤不僅侵犯右側肺門及右側支氣管，更把鄰近右側肺動脈上枝整個包埋住，形狀有如肺部被惡魔之手緊緊搯住一樣。

●腫瘤位置棘手 化學治療合併放射治療先縮小腫瘤

考量腫瘤位置相當棘手，若直接進行手術切除腫瘤，容易造成大出血風險，病理基因檢測顯示也不適合採取常用的標靶或是最新的免疫治療，在醫療團隊評估之下，決定採用前導式同步化學治療合併放射治療，先縮小腫瘤體積，確認腫瘤與肺動脈及支氣管重要構造分離後，再進行手術切除。

●好神刀 精準確認病灶、減少副作用

鍾娜娜主治醫師指出，患者採取低分次的放射治療模式，減少放射治療次數，但每次給予相對高的放射劑量，加上新一代直線加速器「好神刀」，在每次放療時都會同時利用秒速級的影像導航系統，精準確認腫瘤位置，減少周邊鄰近正常器官受到不必要的輻射劑量，減少副作用產生，患者在進行18次療程(3週半)後，血痰以及背痛狀況逐漸好轉。

●依症狀對症下藥 恢復正常肺功能

治療肺癌必須由多專科團隊合作，包括胸腔內外科、放射腫瘤科、復健科等，鍾娜娜主治醫師提醒，為病人量身打造最佳的治療計畫，才能達到最好的效果，這位患者目前恢復狀況良好，現正安排心肺功能復健治療，預期很快就能順利返回職場工作。