近日台中一名孕婦確診新冠肺炎 ，在負壓隔離病房歷經4小時，最終透過剖腹產順利臨盆、母子均安。若男嬰PCR 採檢3次皆為陰性，則可確定是未染疫的健康寶寶。雖然手術房傳來好消息，仍有不少準媽媽對國內疫情感到擔憂，深怕肚內胎兒也感染新冠病毒。

權威期刊《英國醫學期刊》（BMJ）刊載的大型研究證實，新冠肺炎確實會造成「母嬰傳染」，但整體而言十分少見。研究也表示，即使機率微乎其微，孕婦仍應採取適當措施，減少母嬰傳染的風險。

(圖/潮健康提供)

●「母嬰傳染」可能性確實存在！ 研究：「4情況」可能增加嬰兒陽性率

以英國伯明罕大學、世衛組織（WHO）為首的研究小組，針對全球14,000餘名確診新冠肺炎的孕婦進行數據分析。研究小組表示，感染新冠肺炎的孕婦中，在母體內的血液、胎盤、羊水和母乳皆檢測到病毒存量，表明母嬰傳播的可能性確實存在。

報告結果顯示，受試者中有近800名嬰兒PCR呈現陽性反應，研究結束後有749名嬰兒存活（約93.6%）、8名孕婦早期流產（約1%）、20名孕婦死胎（2.5%）和23名嬰兒死亡（2.8%）。

整體而言，新冠肺炎造成母嬰傳染的機率僅約不到2%。研究指出，嬰兒呈現陽性反應，可能的相關因素為：孕婦為重症病患、孕婦生產前已進入重症加護病房、孕婦死亡，以及孕婦產後才檢測出體內有新冠病毒。

研究小組表示，雖然確診孕婦透過自然生產（陰道分娩）、皮膚接觸與母乳餵養傳播病毒的風險極低，但仍需透過密集的檢測與診斷，以確認嬰兒是否帶原。伯明罕大學也建議，孕婦應盡速施打疫苗，以預防母親感染與重症危險。

(圖/潮健康提供)

●打新冠疫苗也能保護胎兒？ 疾管署曝孕婦接種「4要點」

考量孕婦為感染新冠肺炎後，為容易產生嚴重併發症或死亡之族群，衛福部疾管署於官方網站列舉「4大要點」，保障懷孕婦女及胎兒健康：

1. 接種不分孕期：孕婦可於懷孕任何階段接種疫苗或疫苗加強劑，唯獨仍需視個人孕期狀況、接受風險效益評估後，再選擇適合的疫苗作施打。

2. 優先考量mRNA疫苗：目前無明確證據顯示疫苗會增加胎兒先天畸形、流產、死胎、早產等風險，但建議優先考慮mRNA疫苗，因其增加血栓機率較小。

3. 有副作用要注意：孕婦接種後仍可能有注射部位疼痛、發燒、肌肉痠痛、關節疼痛等典型副作用，但倘若出現陰道出血、懷疑破水、規則宮縮、下腹疼痛或自覺胎動減少，應儘快前往醫院進行檢查。

4. 哺乳者亦可施打：哺乳婦女可以施打疫苗或加強劑，接種疫苗後亦可持續哺乳。母親接種疫苗後的抗體，將會出現在母乳中，可能對新生兒具有保護效果。