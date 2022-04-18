雖然俄羅斯對烏克蘭的全面入侵，進一步捍衛了美國不斷增加國防支出的決定，但智庫專家警告，繼續維持此趨勢可能將「摧毀」美國，包括導致財政崩潰、捲入不應參與的戰爭，甚至遭受核武攻擊等。

根據美國總統拜登（Joe Biden）先前公開的預算計畫，2023財年國防總支出預計將達8130億美元（約新台幣23兆6800億元），較2022財年的7820億美元（約新台幣22兆7770億元）增加約4%。而已有五角大廈官員表示，俄烏戰爭證明繼續增加軍費支出「是正確的決定」。

不過退役美國陸軍中校、華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）資深研究員戴維斯（Daniel L. Davis）投書軍事新聞網站「Breaking Defense」，稱在冷戰時期，為對抗擁有350萬現役部隊、20萬輛戰甲車和火砲的蘇聯，美國維持著一支人數高達210萬的現役部隊，但1989財年的國防支出僅約2950億美元，相當於現在的6740億美元（約新台幣19兆6313億元），而目前美國現役軍人總數卻已減至不到140萬。

戴維斯指出，在俄羅斯近期的失敗中，其傳統軍隊已被證明只具備非常有限的武力投射能力，且又在烏克蘭遭受嚴重損失，需要超過10年的重整才可能對北約（NATO）構成威脅，但駐歐美軍司令卻藉機要求在東歐部署更多部隊。

戴維斯警告，繼續做出此類「非理性」的決定，將可能「摧毀」美國，包括導致財政崩潰、捲入不應參與的戰爭、遭受嚴重且不必要的軍事損失，甚至讓核武在美國城市上空爆炸等，而這些「都不需要發生」。他呼籲美國在維持全球安全承諾的同時，應縮減國際軍事足跡，並同時降低國防支出，藉此實現國家和經濟安全。