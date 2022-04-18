星座專家唐綺陽分析4/18~4/24星座運勢，太陽將在周三(4/20)進入金牛，氣流較為紊亂，事情變數多，再加上牡羊進行最後衝刺，火能量高漲，要當心衝動而導致災禍。另外水星、天王星合相金牛，對金錢與價值有全新的理解，打破過去邏輯，改變想法不再守舊。
而本周金星、火星、木星、海王星都在雙魚座，因此藝術、寵物相關議題變成關注焦點，對身心靈議題也有更高的覺察，可能藉由身體的不舒服，發現心理的問題。至於木星疾馳於25~26度，所以出生星盤有行星25~27度半者，某些領域會受到眷顧及加持。
重要星象：太陽進金牛，水天合相金牛，金火木海皆在雙魚，木星疾馳25-26度。
【工作注意：牡羊、獅子、摩羯、水瓶】
牡羊：工作上功成名就，付出有回報
獅子：厭倦一成不變，嚮往前瞻性與突破性
摩羯：受限於制式化，需要集思廣益做改變
水瓶：保持謹慎務實，避免受虛華的誤導
【桃花注意：巨蟹、處女、天秤、雙魚】
巨蟹：需要信任感，相信自己的直覺感受
處女：價值觀的落差，還需溝通磨合
天秤：適合走平靜、和諧的路線
雙魚：桃花有錯亂感，要運用智慧去處理
【財運注意：雙子、天蠍】
雙子：稍微轉變模式，對財運有幫助
天蠍：可改變做事方法，以增加收入
【健康注意：金牛、射手】
金牛：注意內心情緒，容易造成外在傷害
射手：當心生活習慣造成的問題
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