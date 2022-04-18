星座專家唐綺陽分析4/18~4/24星座運勢，太陽將在周三(4/20)進入金牛，氣流較為紊亂，事情變數多，再加上牡羊進行最後衝刺，火能量高漲，要當心衝動而導致災禍。另外水星、天王星合相金牛，對金錢與價值有全新的理解，打破過去邏輯，改變想法不再守舊。

而本周金星、火星、木星、海王星都在雙魚座，因此藝術、寵物相關議題變成關注焦點，對身心靈議題也有更高的覺察，可能藉由身體的不舒服，發現心理的問題。至於木星疾馳於25~26度，所以出生星盤有行星25~27度半者，某些領域會受到眷顧及加持。

重要星象：太陽進金牛，水天合相金牛，金火木海皆在雙魚，木星疾馳25-26度。

【工作注意：牡羊、獅子、摩羯、水瓶】

牡羊：工作上功成名就，付出有回報

獅子：厭倦一成不變，嚮往前瞻性與突破性

摩羯：受限於制式化，需要集思廣益做改變

水瓶：保持謹慎務實，避免受虛華的誤導

【桃花注意：巨蟹、處女、天秤、雙魚】

巨蟹：需要信任感，相信自己的直覺感受

處女：價值觀的落差，還需溝通磨合

天秤：適合走平靜、和諧的路線

雙魚：桃花有錯亂感，要運用智慧去處理

【財運注意：雙子、天蠍】

雙子：稍微轉變模式，對財運有幫助

天蠍：可改變做事方法，以增加收入

【健康注意：金牛、射手】

金牛：注意內心情緒，容易造成外在傷害

射手：當心生活習慣造成的問題