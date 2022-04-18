（17）日是大甲媽遶境最後一天，除了信徒沿路跪拜迎接，獲封「台灣最美禮生」的台南舞魅孃團也派出4名禮生迎接媽祖，不過其中一位名為「糰糰」的禮生，胸口卻有大片紅色痕跡，讓人看得膽戰心驚，對此她本人親自解釋了。

據悉，台南舞魅孃由21位禮生組成，包括女大生、直播主或展場模特兒等，每個人不但臉蛋姣好，還有超過170cm的高挑身材，這次大甲媽遶境，雪岑、甄馨、寧寧、糰糰共4名禮生一起迎接媽祖，她們除了戴著金色豪華頭飾，還穿著同色系的低胸深V禮服，成為現場最辣的風景，吸引眾多民眾搶拍。

不過，有眼尖的網友發現，4名禮生的合照中，糰糰的胸前竟然出現一大片紅色痕跡，看起來就像受傷了，引發外界關心身體狀況。對此，糰糰在IG發文表示：「這兩天看到大甲媽的神轎，都有一種莫名的感動，會想哭的那種耶～整個暖暖的，感受到了媽祖的溫暖與大愛」接著解釋胸前的一片血紅是曬傷，「雖然曬傷了，不過沒關係一定會很快就好起來的」，感謝大家的關心。