今白天氣溫明顯回升，各地高溫逾25度，日夜溫差大。最新模式顯示，晚間受微弱鋒面影響，局部地區有短暫雨；明晚華南雨帶東移，降雨擴大；到了周四（21日）又一波鋒面接力，中部以北再度轉有雨。

本周天氣變化多端，今先以好天氣揭開序幕，觀測資料顯示，台灣附近雲層鬆散，零星回波在海面上，對陸地影響小。今各地氣溫：北部15至25度、中部16至28度、南部17至31度、東部15至28度。

穩定的好天氣就一天，氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今晚起受微弱鋒面影響，北海岸、大台北盆地東側、宜花有短暫雨，早晚偏涼。

最新模式模擬，華南雨帶明晚起移入，雨勢漸大，降雨範圍擴大至整個中部以北；後天雨帶北移，有短暫空檔；到了周四又一波鋒面「提槍快跑前進」，短暫雨再一波。

吳德榮表示，周末前恢復好天氣，一直到下星期的高溫多在32度以上，甚至「暖如夏」，不過大氣並不穩定，易有小範圍對流發展，午後天氣應特別留意。