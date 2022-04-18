退役湖人前鋒歐登（Lamar Odom）最近與美媒TMZ聊到湖人的慘況，他首先指出原因在於主力球員缺乏磨合，「安東尼戴維斯（Anthony Davis）缺陣大半年，他們需要時間，但他們明年會回來的。他們應該保留核心球員，從其他部分著手，新的總教練、新的方向。」歐登建議的最佳總教練人選就是今年76歲的「禪師」菲爾傑克生（Phil Jackson）。

歐登分析，在詹姆斯（LeBron James）生涯的這個階段，總教練很難指導他，畢竟他的心態已經非常完備。「菲爾傑克生，我知道他能以三角戰術來指導詹姆斯，我認為這可以保養詹姆斯，讓他走得更遠。我很想看到菲爾傑克生來執教湖人，如果他要回來，湖人下個球季會是爭冠熱門。」

依照三角戰術的設定，主要攻擊手不必大量持球，可以減輕詹姆斯的負擔，而且湖人加上韋斯布魯克（Russell Westbrook）正好就有3位主力球員，看起來似乎行得通。

不過近年FIBA修改規則，2014年加入「進攻籃板14秒」規定，搶到進攻籃板之後的進攻時限只剩14秒而不是重置為24秒。NBA在2018年跟進，這對聯盟的影響微乎其微，因為大家的攻防步調都很快，但是對於著重半場進攻的三角戰術，現在有很多規則都對這種打法不利，先前在尼克隊已經是一場災難，更別說傑克生與詹姆斯的場外不和。