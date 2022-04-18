機電空調系統整合廠洋基工程(6691)15日應邀參與主題業績發表會，公司表示目前在手訂單達170億元，今年以來接單狀況良好，缺工及原物料上漲影響不大，受惠半導體等各大客戶持續擴大資本支出，預期今、明2年營運仍可維持不錯的成長動能。

洋基工程2021年合併營收106.58億元、年增達99.09％，稅後淨利9.56億元、年增近1.05倍，雙創歷史新高，每股盈餘（EPS）15.86元則創歷年第三高。其中，台灣營收約占68.1％、中國大陸約31.9％，截至去年底尚未認列的在手訂單達162.92億元。

在接單及投入專案持續增加下，洋基工程2022年3月自結合併營收11.74億元，月增達50.38％、年增3.1％，改寫歷史次高。累計首季合併營收27.06億元，雖季減8.26％、仍年增達32.87％，創同期新高、歷史第三高。其中，台灣約占65.9％、中國大陸約34.1％。

對於缺工、缺料及漲價等因素是否影響公司營運，洋基工程總經理劉士源表示，公司對此已有預期，並向客戶建議將建廠準備期拉長，由過去的3個月拉長至半年、甚至8個月，讓公司得以提前備料及勞務團隊因應，對營運衝擊不大。

至於近期中國大陸疫情升溫，包括上海、昆山多地進行封城管控等措施，劉士源表示，目前僅昆山1個專案因交通管控影響原物料運輸，其他專案均還算正常。公司對此已緊急徵調替代產品因應，希望減少營運損失，預期對工程認列金額不會有太大影響。

展望後市，劉士源表示，包括半導體、IC載板、印刷電路板（PCB）、光電等主要客戶今年資本支出均大幅提升，首季新接訂單35億元、在手訂單增至170億元，後續尚有許多標案進行中，雖然去年基期較高，仍預期今年能維持一定成長動能，明年展望亦樂觀。