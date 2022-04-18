烏克蘭馬立波拒絕俄投降最後通牒

0739:英國政府前國家安全顧問芮基茲（Lord Ricketts）警告，俄羅斯總統普丁可能考慮襲擊北約（NATO）基地，以阻止他們向烏克蘭轉交武器。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，芮基茲說，普丁愈來愈迫不急待，想要阻止軍火流向烏克蘭。他並指出，普丁甚至可能攻擊從北約前往烏克蘭的飛機或車隊。此外，他擔心俄烏衝突正走向「憤怒的僵局」，其中俄羅斯不肯放棄烏克蘭大片領土，而基輔則不願同意和解協議。