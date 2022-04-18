不斷更新》普丁力圖切斷烏武器供應 恐攻擊北約基地 07:492022/04/18 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 親俄部隊4月17日駕著坦克，沿著南部港市馬立波（Mariupol）的道路行進。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭馬立波拒絕俄投降最後通牒 訂閱影音： 中時新聞網 0739:英國政府前國家安全顧問芮基茲（Lord Ricketts）警告，俄羅斯總統普丁可能考慮襲擊北約（NATO）基地，以阻止他們向烏克蘭轉交武器。 據《每日郵報》（Daily Mail）報導，芮基茲說，普丁愈來愈迫不急待，想要阻止軍火流向烏克蘭。他並指出，普丁甚至可能攻擊從北約前往烏克蘭的飛機或車隊。此外，他擔心俄烏衝突正走向「憤怒的僵局」，其中俄羅斯不肯放棄烏克蘭大片領土，而基輔則不願同意和解協議。 俄軍死命強攻馬立波 頭號目標竟是它 飛彈動了!普丁嗆西方少插手俄烏戰事 威脅將製造歐洲移民潮 #普丁 #俄羅斯 #烏克蘭 #北約 #攻擊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》俄軍復仇再轟基輔 摧毀烏彈藥工廠 09:382022/04/17 國際 旺報社評》核武在台海緊張中的角色 18:542022/04/17 旺報社評 海納百川》烏克蘭危機對台灣問題的影響（祁冬濤） 16:542022/04/17 海納百川 海納百川》俄烏衝突正在驗證百年未有之大變局的研判（陳淑英） 11:462022/04/17 海納百川 俄羅斯快輸了？ 普丁真正想法曝光 08:092022/04/17 政治 避官方宣傳 俄羅斯人用一招看新聞 13:272022/04/17 國際 百人躺自由廣場「假死抗議」 控俄屠殺烏克蘭平民 18:362022/04/17 政治 莫斯科號恐釀核爆危機？ 前海軍艦長曝可能性 15:312022/04/17 政治 不用核武 專家：俄「一舉動」就能重創美國 23:502022/04/17 軍事 俄烏開戰 郭正亮竟痛批這國？黃暐瀚：他講到關鍵了 19:562022/04/17 政治 莫斯科號沉沒激起俄國復仇意識？戰略專家曝2極端反應 20:022022/04/17 政治 陸美2隻大象打架 又跑出酷斯拉！俄烏戰釀全球驚人巨變 18:002022/04/17 財經 從《孫子兵法》看俄烏之戰 國際專家爆這國不太妙 09:002022/04/17 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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