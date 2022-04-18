「電腦也會揀土豆喔」還記得這句經典的牛奶花生廣告台詞嗎？近年來，隨著AI技術日臻成熟，電腦的功能不只可以選土豆，還可以幫助大眾選網購好物、挑底妝，甚至連找對象、買房這等大事，都能透過AI找到速配值極高的商品、人或物件。

#Yaoo奇摩：AI選品業績超過4成

像是Yahoo奇摩每月有超過1,700萬活躍用戶，要如何刺激這些用戶在自家平台消費？Yahoo奇摩在App中的「風格選品」頻道中導入AI選品功能，由AI自動推薦商品的同色系列單品與穿搭配件、並透過分析個人化訊號挑選推薦商品，深入瞭解消費者興趣所在，成功帶動「風格選品」頻道業績提升超過4成。Yahoo奇摩也指出，AI選品相較同期人工選品平均客單價更成長近10倍。

#屈臣氏：粉底配對 不怕選錯色

美妝品牌屈臣氏也注意到，愛美的消費者常常會為了挑選適合的粉底色調而煩惱，且大家在購買前多是在手背測試，但手背跟臉部的膚色還是略有差異。因此屈臣氏利用AI和AR推出「Foundation Finder」功能，提供來自超過 30 個彩妝品牌，多達 700 款底妝產品，為大家做粉底配對，尋找專屬粉底液，解決消費者的購物煩惱。

#交友軟體：網路找命定之人 AI助一臂之力

美國丹佛的交友軟體「AIMM」更當起「AI紅娘」，玩法類似Siri的語音系統，每位用戶在配對前會先與系統聊天一個禮拜，由系統提出一些假設性問題，像是「你喜歡貓嗎？」「你偏好哪一間房子？」「第一次約會比較想去哪裡？」包含運動、流行文化、住宅喜好、休閒娛樂、價值觀等等，用戶根據問題說出自己的答案或排列選項。

經過一週後，系統會進行分析，為用戶找出匹配的對象，並且讓彼此聽見對方的回答與聲音，再決定是否要電話約會或見面。據報導，美國丹佛已經有1,307位使用者，共回答了系統4萬4,192個問題，促成506通電話聯繫，但僅有18次實體約會。

#信義房屋：首家AI智能選物件 帶看量激增

另外，過去房仲業作業要花很多時間去推薦客戶適合的物件，客戶也需花很多時間去理解這個物件是否符合他的需求，作業時間較長。因此信義房屋導入 Microsoft Azure Purview 雲端數據治理與 Azure Synapse Analytics 數據中台，是全台灣首間開發新型態數位服務「AI智能配案」的房仲業者。

信義房屋副總經理陳麗心表示，信義企業集團投入房地產科技（PropTech）的初衷是「讓買賣資訊更明確、讓同仁在服務客戶的過程中更有效率」。因此運用科技，讓客戶減少舟車勞頓、員工減少作業程序，甚至2030年淨零排放的目標，都須借助科技的力量，有益未來打造不動產科技生態圈的應用發展，實踐信義房屋成為居住生活服務第一品牌的願景。