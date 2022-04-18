《港股》復活節連假 香港股市周一休市 07:492022/04/18 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港自周五（4月15日）到周一（4月18日）為耶穌受難日與復活節假期，港股休市，周二恢復交易。 《國際金融》復活節假期 歐股周五和下周一休市 《港股》復活節連假 香港股市周五、下周一休市 #休市 #港股 #周一 #復活節 #連假 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》長假前陷觀望 恆指走勢平淡 12:092022/04/14 財經 陸擴大封城 港股狂殺600點 台股盤中跌逾200點 10:362022/04/11 財經 《國際金融》放鬆資本管制 盧布周一獲利回吐 11:082022/04/12 財經 中紀委傳盯上螞蟻 阿里股價跌 04:102022/04/15 全球財經 美印領袖周一視訊峰會 印度狂買俄油成焦點 08:582022/04/11 財經 坦承制裁影響大 普丁：油氣將轉賣亞洲 04:102022/04/16 全球財經 《港股》手遊股爆發 恆指翻紅漲0.52% 16:592022/04/12 財經 知乎 最快22日在港掛牌 04:102022/04/12 全球財經 逛40特色攤位吃喝玩樂 臺北傳統市場節登場 04:102022/04/17 《旺來報》 《港股》科技股回落 恆指開高走低 12:182022/04/12 財經 《港股》科技、汽車拖累 港股瀉663點 16:492022/04/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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