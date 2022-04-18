俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦、光榮級飛彈巡洋艦「莫斯科號」，14日因爆炸起火沉沒，烏軍宣稱是遭其反艦飛彈擊沉；而莫斯科號的狀況，繼13日雷達照被公布後，她沉沒前的近距離影像今日也疑似在推特曝光，立刻引起國內外網友熱議！

推特帳號「@BormanIke」今（18日）上船一張疑似莫斯科號起火、微側仰的照片，他在推文中稱，「這是第一張事發後的莫斯科號照片，艦橋有大量大火燒灼和船身側仰跡象，但反艦飛彈箱依然完整，明顯沒發生殉爆（意指儲存彈藥被擊中後引發二次爆炸）」，而拍攝者疑似就是雷達照中的救援船。

而比對照片中的軍艦和莫斯科號所屬的光榮級巡洋艦，可看出起火軍艦左側雖然煙霧迷漫，但仍可看見艦首光榮級招牌、多門巨大的反艦飛彈發射箱，而在船艦中央可看到一大片焦黑的燒灼痕跡，疑似就是爆炸起火點，還可看到艦上多門高壓水砲齊射，意圖撲滅艦上火勢。

消息一出後再度引發國內外網友熱議，有國外網友驚呼「天啊，是她（莫斯科號）！」，而在《戰鬥情爆中心CIC》、《尖端科技軍事雜誌》等國內臉書粉專分享該篇推文後，大批軍事迷驚訝的表示「飛彈防禦系統怎麼沒反應？」、「打中艦橋怪不得艦長殉職了，可能真的是沒有發現飛彈來襲不在戰情室」、「沒飛彈防禦系統？」。