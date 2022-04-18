大陸男星賈乃亮與影后女星李小璐結婚7年，原本過著有妻有女的幸福生活，不料2019年女方爆出與饒舌歌手PG One搞婚外情，事後賈乃亮證實彼此已離婚，靠著全心投入工作來淡忘綠帽陰霾，沒想到近日賈乃亮又出事，直播帶貨說錯話，惹得肯德基揚言提告，索賠金額高達9億台幣。

賈乃亮離婚後，感情上始終沒有再開新局，身旁無伴的他，全身心投入工作，不斷出演各大綜藝節目、真人秀，甚至趁著商機潮流，不久前投身直播帶貨圈，身為高人氣明星的他，在這領域表現可圈可點，帶貨能力相當優秀。

賈乃亮在直播帶貨圈發展得不錯，不料近日竟出事，據陸媒報導，他日前開播介紹一款氣炸鍋，為了力推氣炸鍋節油、比起外面市售油炸食物更健康等特點，竟拿知名速食品牌肯德基來相比，失言說肯德基的用油重複使用不健康，此事被肯德基方面得知後，相當不滿，不排除以企業形象受損為由提告，求償金高達人民幣2億(約台幣9億)。

賈乃亮說錯話惹怒肯德基，他得知此事後，隔天隨即開播，在10多萬收看直播的網友的面前，鄭重向肯德基道歉，但粉絲們倒是為他抱不平，覺得他沒有說錯話，「支持你，跟律師談吧」、「賈乃亮說的是事實啊，有什麼毛病」、「肯德基要證明損失了兩億很難啊」。