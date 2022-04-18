Miami still runs on Duncan. 🍩 pic.twitter.com/ODOceemYJs — Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 17, 2022

只能說熱火替補射手鄧肯羅賓生的三分火力，挑在最適合的時機爆發了！鄧肯羅賓生18日單場投進改寫隊史季後賽紀錄的8顆三分球，攻下全場最高27分，加上老鷹明星後衛崔楊手感冰冷，熱火最後以115比91橫掃老鷹拿下季後賽首輪第一場勝利。

「能夠率先揮出第一拳的感覺總是很棒，」全場投10中9，含三分球投9中8的鄧肯羅賓生表示，「但從宏觀的角度來看，這單純只是贏了一場球賽。」吉米巴特勒也替熱火貢獻21分、6籃板及4助攻，塔克16分，羅瑞10分、9助攻。

熱火從一開賽就壓著來訪的老鷹打，不僅打完上半場，就取得59比40大幅領先，前3節結束，更以86比60領先，鄧肯羅賓生在比賽還剩8分54秒的「四分打」，幾乎提前宣告熱火的勝利，這是熱火自從2016年以來首次在主場贏下季後賽。

例行賽場均28.4分的崔楊，今天竟然交出追平生涯最差的投籃表現，全場投12中1，含三分球投7中0，不僅只拿8分，更發生6失誤，上次他的手感如此冰冷是在2019年1月23日遭遇公牛，「你必須給予熱火防守應有讚揚，他們有夠積極！」