國內昨天（17日）本土新增1210例新冠確診個案，分布於19縣市，其中新北市410例最多，但不少網友發現，基隆市、花蓮縣人口才30幾萬人，昨天卻分別有107例及119例確診感到超訝異，驚呼「依人口比例來說，花蓮跟基隆算很嚴重吧」。

指揮中心公布昨天新增1210例本土個案，分布於19縣市，確診人數最多的是新北市410例，其次是台北市201例、桃園市180例、花蓮縣119例、基隆市107例，5縣市破百例，接著是宜蘭縣52例、高雄市35例、台中市22例、台東縣21例、屏東縣14例、台南市10例、新竹市9例、彰化縣8例、新竹縣7例、雲林縣6例、苗栗縣5例、南投縣2例、嘉義市及嘉義縣各1例，顯示疫情正延燒至各縣市。

各縣市疫情狂燒引起網友在PTT上熱烈討論，據政府資料顯示，花蓮人口有32萬人，昨天卻有119例確診，排全台第4，人口不多確診數卻破百，讓不少網友看傻了，紛紛留言：「怎麼花蓮炸成這樣」、「花蓮醫療還行嗎」、「花蓮這個案占人口比例高得有點誇張」、「花蓮真的扯」，還有人懷疑確診爆炸的導火線是是清明連假觀光的大批人潮。

同時昨天基隆市單日確診人數首度破百也引起討論，地方小、人口36萬人，卻爆出單日107例確診，讓網友大驚基隆才是全台疫情最嚴重的縣市，「基隆人口比例換算起來，沒人贏得了」、「基隆人口這比例根本第一名」、「基隆和花蓮照比例算下去根本超嚴重疫情」。