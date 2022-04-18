聯結車撞翻高市消防車害小隊長殉職 賠3400萬獲緩刑

高雄市消防局鳳翔分隊前年出勤時，遭到張男駕駛的聯結車撞翻，消防車翻覆釀隊員1死4傷。一審依過失致死罪，判張男2年徒刑，案經上訴，高雄高分院法官考量張男與被害人調解成立，已賠償共計3400萬元，予以緩刑5年，期間交付保護管束。可上訴。

判決書指出，高雄市消防局鳳翔分隊2020年2月13日晚間接獲通報，由芶姓消防員駕車，搭載馮姓小隊長與曾姓、郭姓、賴姓隊員出勤，卻在行經過埤路與鳳頂路交叉口時，遭到張男所駕駛的聯結車撞翻，消防車車頭幾乎全毀，坐在駕駛座後方車門邊的馮姓小隊長遭拋甩出車外，送醫搶救不治，另4名隊員則受輕重傷不等。

高市鳳祥分隊消防車2020年間遭到張男駕駛的聯結車撞上翻車釀1死4傷，圖為消防員搶救受傷隊員。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

檢警調查，張男行經該處路口時，明明發現路口號誌燈由綠燈轉為黃，卻未禮讓消防車，貿然以時速78公里的速度超速闖越交岔路口，更超重載貨，釀成1死4傷，依過失致死罪將其偵結起訴。

一審高雄地院審理時，張男認有撞傷隊員，但辯稱並無過失致死責任，他過該交岔路口時被橋墩遮蔽視線，沒聽見消防車鳴笛聲，無法看到消防車駛入路口，且通過路口時有減速通行，認為沒有超速，何來過失？但法官不採信其說詞，依涉犯過失致死罪，判張男2年徒刑。

案經上訴，高雄高分院重新勘驗證據，法官考量張男於審判時改口認罪，且與被害人達成調解，逾3400萬的賠償金全數給付完畢，已為過失犯行付出代價，除1名被害人向法院請求從重量刑之外，其餘均未到庭表達意見，予以緩刑5年，須提供240小時義務勞務，法治教育課程6場。緩刑期間交付保護管束。可上訴。