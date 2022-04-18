天使與遊騎兵4連戰最後一場，雙方前5局打的有來有往，但天使後勁十足，第6局開始又打出兩波攻勢，終場以8-3力壓主場球隊遊騎兵，在兩軍4連戰取得3勝1負。倒楣的是天使一哥卓奧特（Mike Trout）被觸身球打傷左手掌退場，賽後X光診斷沒有傷到筋骨，但因左手疼痛進入逐日觀察名單。

Mike Trout exits the game after getting hit in the hand by a pitch pic.twitter.com/x9WvHRk7nR — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 17, 2022

大谷翔平依然擔任開路先鋒，擊出首打席安打，並且展現跑壘能力。他先藉著卓奧特飛球出局跑到二壘，沃德（Taylor Ward）安打將他送上三壘，再趁著遊騎兵捕手加佛（Mitch Garver）的捕逸跑回全場第1分。遊騎兵第2局打回1分，天使第3局連續安打再拿3分，遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）回敬1發兩分炮。

第5局上，卓奧特與中繼投手派頓（Spencer Patton）相持到兩好三壞，此時派頓失控的時速81英里滑球（130.4公里）砸向卓奧特的腰部，卓奧特縮手閃避，不想正砸在他的左手，痛得他直跺腳，當場就走向休息區。天使防護員上前查看之後，卓奧特退場換上代跑。

當時太陽光照在投手那一側，卓奧特在陰影區看不太清楚，他說：「若是平常我就會轉身過去挨那一球，但是今天我看不到球。」卓奧特今日2打數有1支二壘打和打點，還趁著遊騎兵傳球失誤跑回1分。新加盟天使的達菲（Matt Duffy）繳出3安猛打賞，大谷翔平5打數1安打，但有上壘3次。