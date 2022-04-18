小編今天（18日）精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮集團分家成為進行式，在張國煒（K董）拿下立榮航空後，不管張國政要不要回長榮航、不管能否如願拿下董事長，長榮航與星宇的競合關係已然確立，資源共享要做到怎樣，會否扶植對手反而倒打自己一把，成為最大隱憂。

【1】敵我意識模糊 長榮航未爆彈

長榮航將於明年改選，之所以複雜，是因第四大股東長榮鋼6月要改選，選舉結果涉及長榮航持股。倘若大哥贏了長榮鋼，就有與弟弟派一拚的機會，但若輸掉這局，也就等於長榮航這場仗勝負提前揭曉，弟弟派勝出。

【2】白名單666家 上海大規模復工

上海復工復產刻不容緩！上海市經信委16日公布最新企業復工復產指引，強調優先保障半導體、汽車製造等重點行業恢復生產，同時公布首批666家企業白名單，官方將致力維護其穩定生產。據悉，包括台積電、日月光等重要台廠都在名單之中。

【3】手機賣不動 供應鏈爆砍單潮

手機賣不動的情況愈演愈烈，供應鏈傳出，清明節過後手機湧現砍單潮，各大品牌全年出貨下修幅度達二至三成，其中以小米下修幅度最大，手機供應鏈面臨庫存虛高壓力。

【4】慘！全球貨櫃指數今年跌16％

受到美國通膨創高、民眾緊縮荷包，加上近來上海封城抗疫、導致出貨量驟減，世界貨櫃指數（WCI）年初迄今已下跌16％。專家認為，鑒於年底新船供應數量將增加，如果歐美民眾購買力還是不見上升，即使上海解封復工，還是難以扭轉這波運價跌勢。

【5】韓廠大砍單 電視面板恐跌到6月

韓國兩大電視品牌在3、4月大砍電視面板訂單約320萬片，5月面板拉貨動能仍疲弱，市場研究機構CINNO Research表示，電視面板跌勢不止、恐將延續到6月，而大尺寸電視面板單月跌幅，仍高達8美元。中國面板廠陸續啟動減產，面板價格跌勢有機會在第三季止跌。