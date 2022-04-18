長久以來，無論政治或經濟方面亞洲總對歐美大國言聽計從，向來幾乎沒有自己話語權。不過，現在趁著俄烏紛爭下，亞洲各國需要頭腦清楚，了解自己的所作所為是為討好這些西方大腕，還是真正有利於己身利益。

歐美各國不滿俄羅斯2月底大軍壓境烏克蘭，紛紛要全球加入制裁俄國的行列。不過，諷刺的是，當歐洲向中國大陸以及亞洲國家宣揚制裁俄羅斯有其必要性時，許多歐洲國家還是繼續大量購買俄羅斯石油與天然氣。

私底下，歐洲各國對制裁俄羅斯的步調不一，但基於歐盟一體性桎梏，部分國家不得不被迫採取妥協與漸進的制裁方式。另外，在能源實際需求下，歐洲也是繼續從俄羅斯取得，並付款數十億美元，至少德國還有義大利還是如此進行。

最重要是的，對烏克蘭的軍事援助僅有少數幾個歐洲大國提供，大部分因有疑慮則在觀望。仔細掂量，歐洲各國不要跟隨美國腳步大幅制裁俄羅斯是有所其本。因為新冠病毒已經拖累經濟成長，故不希望俄烏衝突再進一步讓孱弱的景氣更加惡化。

與美國互動密切的英國，在制裁俄羅斯各方面表現積極。不過，外界卻認為這是在升級俄烏雙方衝突，無助於平息紛爭。另外，德國政府也透露，長久軍力整備不足，故無法大力軍援烏克蘭。

同時也落得烏克蘭更加肆無忌憚批判，諸多歐洲各國袖手旁觀，包括法國害怕俄國，還有德國擔心影響經濟成長等。不過，地理位置較遠的亞洲，愈來愈多相信俄烏之戰只是一場代理人戰爭。歐美各國所做所為並不是為亞洲帶來政治利益。

至於跟俄羅斯有長久嫌隙的美國，認為俄烏大戰應該會持續到2022年底，並不是俄羅斯於日前片面宣稱所謂的5月9日。同時，美國也正通過各項經濟制裁與其它金融管道，持續加重施壓俄羅斯。

身為北約領導者的美國，尤其現在在拜登這位政壇打滾已久的老兵眼中，無論從各方面角度來看，這場俄烏戰爭應該就是一場兄弟鬩牆紛爭。但美國著實想要利用這次機會，消減俄羅斯國力。不過，美國欲真正派兵涉戰，卻又是另外一回事。

就全球戰略來說，如果美國貿然出兵，除了跟俄羅斯正面直擊提升核戰風險外，倘若美軍被卡在歐洲動彈不得，中國大陸、朝鮮甚至伊朗軍隊伺機而動，有可能會發生另場戰事。不過，俄烏戰事卻讓原本意興闌珊，團結力不夠的北約，現在卻上緊發條凝聚向心力。

俄烏這場戰爭是發生在跟歐洲緊密的地緣版圖中，離美國確實還有一段距離。 對亞洲而言，此烏克蘭地緣政治緊張事件，以及是否要配合歐美戰略，趁機平衡區域內離己身較近且互動頻繁的中國大陸，的確先要三思才行。