1名女網友在《爆廢公社公開版》發文，她表示某次叫外送時，系統顯示外送員僅需9分鐘就會抵達，但外送員過了半小時都沒出現，傳訊息關心卻遭外送員嗆：「住這種地方請自己去買」，還向她自請負評，以後兩人就不會再遇上。貼文一出釣出不少外送員現身解釋：「外送的導航系統是真的爛」。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》抱怨，日前她透過外送平台訂餐，系統顯示外送員騎車僅需9分鐘即可送抵，但她等了半小時都不見外送員身影，擔心對方找不到路，便傳訊息關心，未料，外送員卻說機車無法行駛在系統導航指示的路線，才耗費比較多時間，更嗆說：「拜託你下次住這種地方自己騎車去買，請給我負評這樣我就不會再接到你的單」。

文章曝光後，不少外送員看了深深有感，出面替原PO遇上的外送員緩頰：「導航是真的爛啊！有的還會導航讓你騎機車走樓梯呢」、「外送導航還會導快速道路跟高速公路，無視二段轉，有時候還會無視單行道。自己有在騎車也知道導航的時間只能參考，道路難免有各種狀況，紅綠燈停等，二段式左轉的時間導航並不會考量在裡」、「外送員導航系統真的很破爛，直接導去反方向，客戶看了也是一臉無奈」。

也有外送員分享被客人質問的經驗：「之前有客人說為啥你不照導航的路走？你繞了一圈！但是方向在對面的話，我還要待轉紅綠燈，這樣要花多少時間？客人有時候動動腦可以嗎？不是花錢就是老大」。