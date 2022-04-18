台灣連日新冠疫情嚴峻，政府的防疫政策引起不少討論，藝人徐小可身為3寶媽日前透過臉書直播表達看法，在直播中除了對停課的防疫政策表達不滿外，期間還大罵指揮官陳時中「一天到晚練肖話」引起議論；對此，讓創作歌手謝和弦發文力挺徐小可，同時宣布從政。

藝人徐小可日前在直播中， 對政府的防疫政策表達不滿而大罵陳時中引起不小風波，之後再透過直播落淚道歉仍無法止血，雖有不少人聲援但謾罵聲更多，對此，謝和弦昨（17）日在臉書上發文怒嗆「醫生、律師、教授、警察…都可以每天批評政府甚至從政當市長當總統！X他X的為什麼藝人不行？？？三X啦！」

謝和弦似乎怒氣未消突表示：「老子今年11月就要從政進議會X爆你們那些白X政治人物啦！哈們」，文末還TAG「白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family」的臉書。

不少網友看到後留言「唯一力挺阿扣 台北市議員一定要有你」、「哈們」、「未來的謝議員好」、「支持扣哥」、「就說阿扣一定行」、「社工支持扣哥」、「一定可以的，公民參政是基本人權」出現不少加油聲。

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