國內疫情嚴峻，逾百萬人的6至11歲兒童「無劑可施」，至今沒疫苗可打。中央流行疫情指揮中心17日宣布，該族群開放接種半劑莫德納，最快周三開會決定施打日期。不料家長聞訊灌爆衛福部臉書，「莫德納是大魔王」、「為什麼要孩子當白老鼠」，盼能有BNT等其他選擇。

因應本土疫情變化，食藥署召開6至11歲兒童接種疫苗EUA審查會議，專家建議「打半劑莫德納」，除了劑量為成人一半，兩劑施打間隔28天。食藥署長吳秀梅在疫情記者會上宣布這項消息，至於開打日期，仍有待討論。

消息一出引發家長群起反彈，許多第3劑打莫德納的家長對於疫苗副作用印象深刻，直呼莫德納根本是大魔王等級，「成年人都受不了了，小孩子怎麼撐得住」、「為什麼不給打BNT」。

EUA會議召集人鍾飲文指出，根據30多國資料分析，6至11歲兒童接種莫德納半劑疫苗後，副作用以注射部位疼痛、發燒、咳嗽、喉嚨痛為主；家長擔心的心肌炎、心包膜炎等嚴重不良反應，風險沒有比較高。