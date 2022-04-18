1.2萬噸重的黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦爆炸起火，並已證實沉沒。雖然俄羅斯說，它是因為彈藥爆炸起火沉沒，但烏克蘭卻宣稱，它是被兩枚「海王星」（Neptune）飛彈擊沉。就在雙方各執一詞之際，網路上出現了「莫斯科」號沉沒前的最後影像。

據BBC新聞網和《動力》（The Drive）網18日報導，儘管相關影像尚未經證實，但軍事觀察家說，照片可能是真的。英國倫敦大學國王學院（King's College London）戰爭研究系（Department of War Studies）博士生李伊（Rob Lee）推文說，它看來像是真的。

Looks like a legit photo of the Moskva after it was struck by Ukrainian Neptun anti-ship missiles. https://t.co/oVYDySpcd8 — Rob Lee (@RALee85) April 17, 2022

俄羅斯秀「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦生還官兵

The sinking of the Moskva. This graphic shows how the attack was executed reportedly. pic.twitter.com/squ20zPYUB — Felix Woessner (@FeWoessner) April 17, 2022

Looks like the first pictures of a burning “Moskva” have been leaked.



Via @Osinttechnical. pic.twitter.com/aVdiz91Ze1 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 17, 2022

而分享公開來源情資的知名推特帳號「公開來源情報技術」（OSINTtechnical）也推文說，「我無法證實真實性，但這確實是光榮級飛彈巡洋艦，而我不認為其中有任何1艘以這種方式被摧毀。」