1.2萬噸重的黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦爆炸起火，並已證實沉沒。雖然俄羅斯說，它是因為彈藥爆炸起火沉沒，但烏克蘭卻宣稱，它是被兩枚「海王星」（Neptune）飛彈擊沉。就在雙方各執一詞之際，網路上出現了「莫斯科」號沉沒前的最後影像。
據BBC新聞網和《動力》（The Drive）網18日報導，儘管相關影像尚未經證實，但軍事觀察家說，照片可能是真的。英國倫敦大學國王學院（King's College London）戰爭研究系（Department of War Studies）博士生李伊（Rob Lee）推文說，它看來像是真的。
而分享公開來源情資的知名推特帳號「公開來源情報技術」（OSINTtechnical）也推文說，「我無法證實真實性，但這確實是光榮級飛彈巡洋艦，而我不認為其中有任何1艘以這種方式被摧毀。」
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