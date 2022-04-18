《國際金融》歐洲股市18日休市1天 08:512022/04/18 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢復活節星期一，歐股於歐洲時間18日休市1天，19日正常交易。 被列高風險區 花蓮旅宿退房逾5成 《港股》復活節連假 香港股市周一休市 #18日 #休市 #國際金融 #歐洲股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》港股放假前小升 阿里巴巴重跌3% 17:102022/04/14 財經 特斯拉Q1財報將出爐 上海廠18日可望復工 09:222022/04/17 財經 5／2勞動節補休 台股休市 04:102022/04/18 投資理財 《港股》復活節連假 香港股市周五、下周一休市 07:582022/04/15 財經 《國際金融》復活節假期 歐股周五和下周一休市 12:392022/04/15 財經 《港股》長假前陷觀望 恆指走勢平淡 12:092022/04/14 財經 《興櫃股》台灣精銳將二次競拍 Q1創高賺半股本 08:522022/04/14 財經 中市府18日起防疫加嚴 洽公民眾禁趴趴走 11:112022/04/12 生活 基隆2市場中鏢 林右昌宣布：不會休市、確診攤商停業3天 15:242022/04/17 生活 上證指數半日跌0.6％ 港股休市 13:122022/04/15 財經 將成為A股AI第一股 AI四小龍雲從科技IPO 獲准 04:102022/04/15 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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