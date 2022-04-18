44歲氣質女星楊謹華，外貌氣質都是仙女級別，出演夯劇《華燈初上》蘇媽媽一角，重登演藝顛峰，如今已來到了輕熟女的年紀，依舊保持儂纖合度的姣好身材，近來她趁著工作空檔放鬆心情，走進民宅內的咖啡店品嚐經典，穿著打扮簡單乾淨，披上白色針織衫後，成為店內最美風景之一，向前彎腰擺拍，傲人上圍眼看就要呼之欲出。

楊謹華年紀越來越大，卻美到越來越有味道。(圖/楊謹華 FB)

楊謹華17日披著一頭秀髮，悠閒和粉絲聊起這間「可愛小店」，她提到「前幾天趁傍晚開工前的空檔，臨時起意找了間咖啡廳」在店內走動探索環境帶給她滿滿驚喜，興奮說道「就算只是快閃，短短的下午茶時光也很滿足了！」隨後她PO出多張絕美照片，擺出多個姿勢拍照，無意間向前傾斜，一對黑影深溝若隱若現，粉絲眼睛都大吃起冰淇淋。

這套「咖啡系列美照」，楊謹華穿著紅色碎花連身裙，肩膀兩條細肩帶險些撐不住身上布料，選用深Ｖ性感剪裁，傲人上圍用挖洞針織衫給遮擋住，再掛上柔美感包款，性感中帶著清麗脫俗感，做出嗅聞橘色花朵的優雅姿勢，搭配店內朦朧感的黃色光暈，雖然不像時尚大片事前設置那麼精密，她的出現就已經是一張張的時尚畫報，還散發出一種內涵美，微微一笑都美到不忍直視。

幾張照片在網路引發暴動，網友也讚嘆起她的美貌，留言寫下：「怪妳過份美麗」、很悠閒的下午茶時光，美的好自然」、「為什麼永遠這麼美」、「年紀越大越有味道的典範」、「從以前就一直喜歡妳到現在」女神演員舒淇則驚嘆道：「犯規，妳美的太犯規了」引發網友熱議。