2001年所上映動畫片《麥兜故事》，是許多香港觀眾心目中的經典作品，故事主要描述一隻住在九龍大角咀的小豬「麥兜」，從出生到長大求學、出國旅遊、爭取傳統復興等等的故事，內容除了呈現出當地人的寫照外，小豬與媽媽之間的溫馨互動更是療癒不少人影迷，甚至還曾在電影展中獲得大獎。不料，在電影中擔任麥兜母親配音員的謝月美，卻在近日驚傳罹患癌症病逝，讓粉絲們相當震驚。

謝月美過去曾憑著亮麗外表活躍於螢光幕前，出道50年的她還曾與周星馳一同演出《孖仔孖心肝》、《他來自江湖》等多部戲劇作品，後來轉戰配音界朝向配音員發展後也曾教過李亞男、張繼聰、王祖藍、何超儀等多位大咖明星，在香港娛樂圈中受到不少後輩景仰、扮演相當重要的地位。

不過，謝月美雖事業順利私人生活卻過得相當坎坷，過去曾有過一段婚姻的她，於1988離婚後便獨力扶養2女1子，為了讓孩子過上好生活，她便不畏辛苦的拼命工作，而她的努力也讓許多人感到敬佩，但到了晚年她卻選擇一個人獨居，打算好好享受接下來的生活，沒想到後來卻發現罹患肺腺癌，讓她這幾年飽受病痛折磨，最後仍在近日病逝，享壽74歲。在17日的告別式上也吸引了多位明星上香弔唁，就連淡出演藝圈多年、移居海外的好友黃韻詩，也特別回來陪她走完最後一程，可見她的好人緣。